Westerlo legt meteen puike prestatie op de mat bij terugkeer op hoogste niveau: "Iedereen binnen de club keek zo lang uit naar deze dag"

Westerlo is na vijf jaar terug in de Jupiler Pro League. De troepen van Jonas De Roeck haalden het oververdiend van Cercle Brugge. "Iedereen binnen de club heeft lang uitgekeken naar deze dag", liet Jonas De Roeck na afloop weten.

Westerlo was gedurende de ganse partij heer en meester, maar toch was het wachten tot diep in blessuretijd vooraleer Igor Vetokele de verlossende tweede treffer tegen de touwen duwde. "We hebben een goeie voorbereiding achter de rug, dus was het zaak om de lijn vandaag door te trekken", aldus De Roeck.

"We begonnen goed aan de partij en we vonden de oplossingen voor hun pressingvoetbal, wat niet evident is. Die rode kaart speelde een rol, maar ook die 1-0 vlak voor de rust was op mentaal vlak heel belangrijk. In de tweede helft vergaten we de wedstrijd af te straffen, dat is een werkpuntje. Daardoor bleef het oppassen voor stilstaande fases, waar zij heel sterk in zijn."

Uiteindelijk trok Westerlo de driepunter in stijl over de streep, met een treffer van Vetokele. "Deze zege was heel verdiend en ook over de manier waarop ben ik zeker tevreden. Iedereen binnen de club heeft lang uitgekeken naar deze dag. Ik ben blij dat we door onze prestatie iets hebben kunnen teruggeven", besluit De Roeck.