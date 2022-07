Cercle Brugge kreeg geen bal tussen de palen, Thalhammer is duidelijk: "Shit game, volgende week zien we een beter Cercle"

De rode kaart van Popovic maakte de klus nog wat moeilijker, maar ook daarvoor kreeg Cercle Brugge geen poot aan de grond bij Westerlo. Na afloop was coach Dominik Thalhammer eerlijk in zijn analyse: "Dit was een shit game van onze kant."

"Deze zege voor Westerlo is dubbel en dik verdiend, wij leverden een zwakke prestatie vandaag. Na een degelijk begin ontbrak het ons aan structuur en controle. We kwamen maar niet in ons gebruikelijke spel en konden geen druk ontwikkelen. Uiteraard was die rode kaart cruciaal, dat was echt niet slim van Popovic", aldus Thalhammer.

"Na de rust hadden we ervoor kunnen kiezen om diep in te zakken, maar we wilden ons spel spelen en vol voor de pressing gaan. Maar het heeft niet mogen baten, het ontbrak ons aan scherpte."

"Westerlo speelt met twee spelers op elke flank, en nog konden wij in het centrum niet de controle hebben. Dan heb je een probleem. Ach, we verliezen onze eerste match, een echte shit game. Maar het is ook niet meer dan dat. Ik ben er zeker van dat we volgende week een veel beter Cercle te zien zullen krijgen", besluit de Oostenrijkse T1 van Cercle Brugge.