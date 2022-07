Bruggeling pakt met Westerlo scalp van Cercle Brugge: "Verdienste van de coach, wij hebben plan goed uitgevoerd"

Westerlo nam zondagavond de scalp van Cercle Brugge. De zege tegen de Vereniging zal ongetwijfeld extra deugd doen voor Maxim De Cuyper en Thomas Van den Keybus, die door Club Brugge aan Westerlo uitgeleend worden. De twee jonkies leverden een sterke prestatie op de linkerflank van de Kemphanen.

Een moegestreden Thomas Van den Keybus (21) maakte de negentig minuten vol in een tropisch Kuipje. De jonge middenvelder kon na afloop niet blijer zijn. "We begonnen goed aan de wedstrijd, de intensiteit lag meteen hoog. Na de verdiende rode kaart hebben we het onszelf makkelijk gemaakt."

Cercle Brugge staat bekend omwille van zijn pressingvoetbal, maar de Vereniging kon met name in de eerste helft nauwelijks druk ontwikkelen. Mede dankzij het tactisch plannetje van Jonas De Roeck. "We wisten wat hun bedoeling was, wij probeerden hen met flankwissels in de problemen te brengen. We hebben daar de voorbije week erg veel tijd aan gespendeerd. Het is dus de verdienste van de coach, terwijl wij het plan goed hebben uitgevoerd", aldus Van den Keybus.

Thomas Van den Keybus is van nature een centrale middenvelder, maar speelt dezer dagen vanop de linkerkant. Dat doet de Antwerpenaar met verve. "Bijna kon ik zelfs scoren, maar Warleson redde goed. Nu ik vanop de flank speel, kan ik vaker mijn kans gaan. Ik ken de positie, want ook in de jeugd speelde ik er al. Weet je, ik vind alles oké. Zolang ik maar kan spelen, ben ik content", besluit de nuchtere Kemphaan.