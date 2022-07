Venijn in de staart: Rouches redden met tien tegen elf puntje in beklijvende openingswedstrijd vol potentiële VAR-momenten

Standard en AA Gent hebben met een beklijvend duel de competitie in de Jupiler Pro League weten te openen.

Bij de thuisploeg wilde nieuwe coach Deila passie zien. Hij zette Bodart opnieuw tussen de palen en Amallah kreeg een kans op het middenveld om zijn sterkte te laten zien in de eerste thuiswedstrijd van een nieuw seizoen.

Snel rood

Bij Gent onder meer geen De Sart, Nurio of Depoitre, maar Torunarigha was er wel meteen opnieuw bij voor de Buffalo's. De geschorste Hein Vanhaezebrouck was er ook niet bij, maar koos voor Cuypers, Tissoudali én Lemajic voorin en Hjulsager op het middenveld.

© photonews

© photonews

Gent had het niet meteen makkelijk om zijn tempo te ontwikkelen van eind vorig seizoen, maar kreeg na een kwartier wel al een mooi cadeau in de vorm van twee gele kaarten voor Calut bij de Rouches. Die moesten zo nog héél lang met een mannetje minder verder.

De ene strafschop is de andere niet

Al was daar in eerste instantie niet al te veel van te zien. Standard toonde zijn enthousiasme en geestdrift, weliswaar zonder al te veel kansen. Amallah ging op het halfuur tegen de grond na een contactje met Torunarigha en kon vanop de stip de 1-0 binnen schuiven.

Voor de pauze claimde ook Gent een elfmeter na een handspelfase (lees er HIER nog eens wat meer over), maar Visser en VAR gingen er niet op in. De Rouches zo met een voorsprong de rust in, waarop de Buffalo's Owusu tussen de lijnen brachten.

© photonews

© photonews

Gent had de voorbije tien seizoenen nooit zijn eerste wedstrijd van het seizoen weten te winnen en had de voorbije zeven keer dat het tegen Standard speelde in een openingsmatch ook telkens verloren. En als het op achterstand kwam vorig seizoen, wist het dat bijna nooit nog om te zetten in een, laat staan meerdere punten.

Met die statistiek wilde het komaf maken. Het speelde dan ook zeer vurig na de koffie. Een hoge bal op Lemajic werd een assist, Tissoudali kon van vrij dichtbij de 1-1 tegen de touwen werken. En de Buffalo's wilden doordrukken.

Erop en erover? Niet helemaal

Het zou ook opleveren. Een dikke tien minuten voor tijd kopte Lemajic een heerlijke panklare voorzet van Kums staalhard tegen de touwen. Eindelijk eens een overwinning in een eerste wedstrijd van het seizoen dus? Neen, Gent liet zich de kaas nog van het brood eten.

Dussenne kopte in de slotminuut namelijk de 2-2 nog tegen de touwen na een goede voorzet van de 17-jarige Canak. In blessuretijd sloeg Bodart Torunarigha nog knock-out, maar zonder gevolg van Visser of VAR. Standard vierde het puntje als een overwinning, de Buffalo's verspelen meteen twee dure punten.