🎥 Was duidelijk handspel een strafschop voor Gent? "Visser en VAR meteen op niveau" en "Hier is Hein Vanhaezebrouck dus voor geschorst?"

Er zijn nog zekerheden in het leven. En ook in de Jupiler Pro League. Zo is er alweer heel wat te vertellen over de arbitrage.

De eerste 45 speelminuten in Standard - Gent stonden meteen bol van de dubieuze beslissingen met Visser en de VAR in een hoofdrol.

Eerst was er twee keer een gele kaart voor Calut binnen het kwartier. Verdedigbaar, al was de tweede gele zeker licht te noemen.

Waar is de VAR?

De strafschopfout op Amallah was heel licht - de spits lijkt zelf het contact te zoeken met Torunarigha en komt zo heel goed weg.

Maar in de slotfase van de eerste helft is er Emond die een vrije trap van Kums bewust met de elleboog in corner werkt. Dat de VAR daar niet tussenkomt? Dat snappen de staf en fans van Gent en bij uitbreiding ook de neutrale fans absoluut niet. Ook de commentatoren hadden hun bedenkingen overigens.

new season, same Lawrence Visser 🤦 #STAGNT — elijah coban (@elijahcoban) July 22, 2022

Ik was even aangenaam verrast, Visser. Een rode kaart die er 1 was (2x geel).

Daarna. Same old same old. #stagnt #kaagent July 22, 2022

#stagnt #jpl @ProLeagueBE @RoyalBelgianFA #kaagent

En de clowns ... die speelden gewoon verder!

Een vraagje voor @RoyalBelgianFA : nu Hein geschorst is vandaag, is hij dus een gewone supporter. Mag hij vandaag wel kritiek geven op de #VAR en #LawrenceVisser? — Geert DeMe and his never ending fantasy ... (@GeDmg) July 22, 2022

En wetende dat Hein geschorst is omdat hij zei dat de arbitrage op niks trekt.. De man die geschorst is, heeft nog maar eens gelijk. 🤷🏼‍♂️ #stagnt #kaagent — WTF you lookin’ at punk? (@xGraziano) July 22, 2022

🤔 Lawrence Visser aurait-il dû siffler penalty pour La Gantoise ? #STAGNT pic.twitter.com/O9Uo7d3wde — Ma Pro League (@MaProLeague) July 22, 2022