Bodart slaat Torunarigha knock-out: verdediger afgevoerd naar Luiks ziekenhuis

Standard en AA Gent hebben de competitie geopend met een 2-2 gelijkspel. Achteraf was er een en ander te doen over de arbitrage.

Er was in de eerste helft al een mogelijke strafschop voor Gent na handspel van Emond op een vrije trap van Sven Kums (lees er HIER nog eens meer over).

Maar in de slotminuut was er nog een bizar moment. Arnaud Bodart sloeg in een duel Jordan Torunarigha simpelweg knock-out met een uppercut.

Geen strafschop

De goalie van Standard raakte daarbij geen bal, maar Visser en VAR gaven geen strafschop voor de hele fase.

Torunarigha werd afgevoerd op een draagberrie en overgebracht naar een ziekenhuis in de buurt van Luik ondertussen.