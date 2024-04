Ancelotti komt met opvallend nieuws over beschikbaarheid van Thibaut Courtois

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Real Madrid speelt deze week tegen Real Sociedad. Trainer Ancelotti sloot zijn persconferentie af met bijzonder nieuws over Thibaut Courtois.

Op 10 augustus scheurde Thibaut Courtois zijn kruisband van de linkerknie. Toen hij klaar was om opnieuw te spelen blesseerde hij zich aan de meniscus. Dat gebeurde op 19 maart laatstleden.

Het seizoen van Thibaut Courtois leek er door die nieuwe blessure helemaal op te zitten, omdat onze landgenoot geopereerd moest worden.

Op zijn persconferentie kwam trainer Carlo Ancelotti echter met opvallend nieuws over de beschikbaarheid van Courtois. Volgens hem is de doelman helemaal klaar en zal hij volgende week weer in de selectie zitten.

Volgende week speelklaar

“Courtois sluit volgende week aan bij de selectie, hij stelt het goed, hij kan spelen tegen Cádiz”, liet de Italiaan op het einde van zijn persconferentie weten.

Courtois speelde zijn laatste wedstrijd op 3 augustus van vorig jaar. Het ging toen om een vriendschappelijke pot tegen Juventus. De laatste officiële wedstrijd die Courtois keepte dateert van 4 juni 2023.