Mark van Bommel zit met grote twijfels door de bekerfinale

Nog zeven wedstrijden moet Royal Antwerp FC dit seizoen afwerken. Daarin speelt het drie keer tegen Union SG.

Zes play-offwedstrijden en een bekerfinale staan er voor Mark van Bommel en zijn troepen nog op de agenda. Daarin is Union SG nog drie keer de tegenstander.

Beide ploegen konden nog niet overtuigen in de Champions’ Play-offs, maar bij The Great Old slaagden ze er ondanks alles wel in de rust te bewaren. Dat was bij Union SG eventjes anders als je zag hoe de spelers reageerden de voorbije weken.

“Je kunt er niet omheen dat de druk daar extreem hoog is”, zegt Van Bommel aan Gazet van Antwerpen. “Als je twee keer verliest in dertig wedstrijden, en nu vier keer op rij - op het moment dat het móét gebeuren - tja, dan weegt dat op iedereen.”

Geen gemakkelijke situatie voor Union SG, maar dat het niet eenvoudig wordt de komende weken geldt ook voor Royal Antwerp FC. En dat beseft de Nederlander maar al te goed als je nog drie keer tegen elkaar moet spelen.

Bekerfinale

“Dat is gek”, gaat Van Bommel verder. “Óf ik ga nu iets proberen in de play-offs - wat sowieso een raar gegeven is. Loopt het niet, dan verlies je die wedstrijd met pakweg 3-0 en weet je dat deze aanpak wellicht geen optie is voor de bekerfinale. Máár dan gooi je ook de play-offs weg.”

Al is hetzelfde doen wat hij al deed ook geen garantie. “In de wetenschap dat we Union drie keer versloegen vorig seizoen, dan is er evenzeer geen garantie richting de bekerfinale. Én wat ook kan: ik gooi het donderdag om, en zondag niet. Wat doe ik dan op 9 mei?”, lacht Van Bommel.