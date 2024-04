Heeft Lommel SK goud in handen met dit talent?

Lommel SK heeft al een mooi seizoen achter de rug. Binnenkort nemen ze het twee keer op tegen Zulte Waregem om nog een kans op promotie te hebben.

En bij de club was er een speler die dit seizoen enorm grote stappen gezet heeft. Zalan Vancsa viel erg op. De Hongaar speelde zelfs in iedere competitiewedstrijd mee dit seizoen.

Lommel-coach Steve Bould had de jonge speler een leuke statistiek over hemzelf verteld, weet Vancsa te zeggen. "Van U-20 spelers die meer dan 1.500 minuten hebben gespeeld in de top-8 competities, eerste of tweede klasse."

"Daar heb ik de meeste goal contributions van, als in doelpunten, assists en belangrijke passen. Voor mij is dat een leuk teken dat ik goed bezig ben", aldus Vancsa.

Maar de 19-jarige aanvaller weet ook dat het seizoen nog niet gedaan is. "Het geeft me meer vertrouwen en motivatie. Nu is het tijd voor de play-offs, dus moet ik nog meer laten zien."

Coach Steve Bould ziet ook dat Vancsa dit seizoen al heel wat mooie dingen liet zien. "Ik ben er erg blij mee. Afgelopen jaar speelde hij een paar wedstrijden, dit jaar speelde hij al bijna iedere match."

"Ik denk dat hij 12 doelpunten heeft en vijf assists. Ik ben best zeker dat hij dat jullie daarnet verteld heeft, want hij kwam het ook al tegen mij zeggen. Hij heeft een heel goed seizoen", besluit de coach.