Gent-spelers begrijpen er niets van: "Ik ga oppassen met wat ik zeg of ik krijg nog een schorsing"

Dan heb je als Gent zijnde al redelijk wat ambras gehad met het Referee Department en dan krijg je dit op de eerste speeldag. Er hebben er een paar serieus op hun tanden moeten bijten na de match. Ook Sven Kums...

Kums stond er hoofdschuddend bij en misschien ook wel berustend. "Ik ga oppassen met wat ik zeg of anders heb ik nog een schorsing aan mijn been", zei hij oogrollend. "Voor de start kregen we uitleg over bepaalde fases en toen is ons gezegd dat het altijd penalty is als een speler hands maakt met een beweging weg van het lichaam en naar de bal. Was dat niet het geval toen Emond mijn vrije schop beroerde? En dan zegt de ref dat het duidelijk geen strafschop was, de VAR greep ook niet. De richtlijnen zijn toch duidelijk? Ik kan dit niet begrijpen."

Dat Standard een strafschop kreeg na de tackle van Torunarigha begreep hij nog wel. "Alhoewel, Jordan raakt de tegenstander, maar hij speelde wel eerst de bal. Maar als dat strafschop is, waarom die laatste dan niet? Bodart had geen bal en sloeg Jordan vol in het gezicht. Hij lag bewusteloos op de grond. Tja, 't is allemaal niet de eerste keer dat het in ons nadeel is."