KAA Gent komt met statement na niet-gefloten strafschoppen tegen Standard: 'Genoeg is genoeg'

Standard en KAA Gent speelden vrijdag in een spektakelstuk 2-2 gelijk in de openingswedstrijd van het nieuwe seizoen. Jammer genoeg ging het na afloop van de partij niet over de fraaie goals of heerlijke sfeer in Sclessin. Twee niet-gefloten strafschoppen voor KAA Gent zorgden voor heel wat ophef.

Lawrence Visser en de VAR zagen door de vingers hoe Emond met zijn elleboog eev vrije trap van Kums in corner duwde. In de slotfase bokste Standard-doelman Bodart onbewust maar staalhard tegen het hoofd van Torunarigha, die voor onderzoeken naar het hospitaal moest afgevoerd worden. Maandag gaf het Referee Departement dan toe dat KAA Gent tot twee keer toe een strafschop had moeteen krijgen.

KAA Gent reageert met een statement op de clubwebsite op deze gebeurtenissen. 'Genoeg is genoeg', geven de Buffalo's aan. Naast de situatie aanklagen, komt KAA Gent ook met enkele voorstellen om de arbitrage in ons land naar een hoger niveau te tillen:

- De samenstelling van de Professional Refereeing Board (Roberto Martinez, Bertrand Layec en Peter Bossaert) moet anders en beter. Dit orgaan stuurt het Refereeing Department aan, dat operationeel verantwoordelijk is en waarvan Frank De Bleeckere de spreekbuis is.

- De interactie tussen scheidsrechters en VAR moet beter. De onlangs beloofde synergie is er nu niet. Ook de communicatie achteraf moet beter. Waarom komt een VAR bij een overduidelijke fout niet in actie, zoals beschreven in de internationale regels van de IFAB. Niemand komt het te weten. Meer transparantie dus.

- De voetbalbond moet contractuele afspraken vastleggen over de 16m-camera, zowel qua bemanning als positionering. De bond is verantwoordelijk voor de correcte toepassing van de regels, niet de rechtenhouder of de Pro League. De bond dient dus ook de financiële kost te dragen. We volgen wat dit betreft Lorin Parys van de Pro League in zijn recente initiatief om dit op punt te stellen.

-De aanstelling van scheidsrechters en VAR moet doordachter. Op woensdag 13 juli stuurt de voetbalbond scheidsrechter Arthur Denil naar Gent. Denil komt alle regels toelichten aan spelers en coaches. Een week later blijkt hij ook de VAR met dienst te zijn voor Standard-KAA Gent. Waarom wijst de voetbalbond een VAR aan die net een lang onderhoud heeft gehad met KAA Gent? Hoe kan hij onbevangen initiatieven nemen, zonder te moeten vrezen dat hem partijdigheid verweten zal worden? En hoe moet Denil op jonge leeftijd (24) al omgaan met het feit dat hij Lawrence Visser, de nummer 1 bij de refs, reviews moet aanbevelen?