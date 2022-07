Referee Departement zag arbitrage geen goede beurt maken in Standard-KAA Gent: twee strafschoppen ontnomen

Vrijdag hielden Standard en KAA Gent het na een spectaculaire wedstrijd op 2-2. Bij de Buffalo's voelden ze zich bekocht na afloop na enkele betwistbare fases.

UPDATE 17u14: Op de webiste van de Koninklijke Belgische Voetbalbond gaat het Referee Departement ook wat dieper in op de klap van Bodart op Torunarigha. Ook in die fase werd KAA Gent een zuivere strafschop ontnomen, klinkt het.

"Het Professional Refereeing Department verwacht bij deze situatie een VAR-interventie en een strafschop voor KAA Gent. Zelfs als de doelman de bal raakt, beschouwt het Professional Refereeing Department dit contact als een roekeloze fout die de fysieke integriteit van de aanvaller in gevaar brengt."

Zo werd er in de absolute slotfase geen strafschop gegeven voor een dreun van Arnaud Bodart op het aangezicht van Jordan Torunarigha. De verdediger moest groggy afgevoerd worden naar het ziekenhuis. Eerder in de wedstrijd was er ook al een vrije trap van Sven Kums, die via de elleboog van Renaud Emond naast het doel verdween.

Maandag gaf Frank De Bleeckere tekst en uitleg bij deze fase. Het Referee Departement laat weten dat Ref Lawrence Visser een strafschop had moeten toekennen aan KAA Gent. "Emond maakt een duidelijke beweging met de elleboog, waardoor hij zijn lichaam op een onnatuurlijke manier groter maakt. We verwachten in deze fase een strafschop en een gele kaart. Bovendien wordt hier ook een VAR-interventie verwacht."

De ironie wil dat coach Hein Vanhaezebrouck vrijdag niet op de bank zat bij de Buffalo's. De T1 van KAA Gent was geschorst omwille van kritiek op de arbitrage.