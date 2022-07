Vanhaezebrouck krijgt gelijk, Balette reageert nog rustig: "De refs hebben ons gezegd dat er grijze zones zijn waar ze niet goed weten wat ze moeten doen"

Je kon de frustratie bij de Gent-spelers letterlijk van hun gezicht aflezen. Dat Hein Vanhaezebrouck geschorst was en niet mocht reageren, was misschien nog een geluk. Eerste wedstrijd van het seizoen en er was weeral veel te doen over VAR en scheidsrechters.

Peter Balette mocht de honeurs waarnemen en zag vanop zijn bank toch wel heel wat "grijze zones". Bodart die een bal buiten de zestien oppakte en niet bestraft werd, Emond die de bal met de elleboeg raakte en er werd geen penalty gefloten en in de slotfase werd Torunarigha nog buiten westen geslagen door Bodart, maar de ref oordeelde dat de bal eerst gespeeld werd. “De refs hebben ons uitgelegd dat er een aantal grijze zones zijn waarbij zij ook niet goed weten wat ze moeten doen”, reageerde Balette nog rustig. “Die penalty kan gefloten worden, maar ook niet. Dat handspel van Emond kan penalty zijn, maar ook niet. Ik start geen polemiek, maar het is vervelend als die grijze zones zo wedstrijdbepalend zijn. Maar ja, waar stopt het?"