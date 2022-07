Hannes Van der Bruggen meteen onderuit met Cercle: "Liever pas op speeldag 12 tegen Westerlo gespeeld"

Cercle Brugge verloor zondagavond op het veld van Westerlo. De Vereniging kon de Kemphanen maar moeilijk onder druk zetten. Bovendien kreeg Cercle geen enkele bal tussen de palen, waardoor aanvoerder Hannes Van der Brugge alleen maar kon toegeven dat Westerlo verdiend won.

"In het begin was er niet veel aan de hand, maar die rode kaart sneed onze adem af. Dat was niet slim, zeker niet op die plaats. Dat weet Boris Popovic ook zelf wel. Na de rode kaart waren we niet meer gestructureerd: sommigen jongens wilden pressen, terwijl anderen achteruit gingen leunen. Na de rust hebben we dat bijgestuurd... Als je ten onder gaat, kan je dat maar beter doen door je eigen manier van spelen trouw te blijven."

Toch was het opvallend hoe weinig doelgevaar de tien Cercle-spelers konden creëren. De Vereniging kreeg geen enkele bal tussen de palen. "Met het vertrek van Rabbi Matondo missen we op dit moment wat diepgang, maar ik denk dat dat weldra wel bijgestuurd zal worden", aldus Van der Bruggen.

En zo viert de promovendus alweer bij zijn terugkeer naar de Jupiler Pro League. Hannes Van der Bruggen was dan ook niet blij bij het bekijken van de kalender. "We wisten dat we hier voor een moeilijke opdracht zouden staan, de promovendus doet het altijd goed. Eerlijk gezegd had ik veel liever op speeldag twaalf tegen hen gespeeld. Hen op speeldag één in eigen huis treffen, dat was geen cadeau", besluit de aanvoerder van Cercle Brugge.