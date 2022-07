Edward Still na zege niet geheel tevreden, met name over invallers: "Idee is altijd dat vervangingen je beter maken"

Edward Still was wel tevreden met de drie punten, maar niet in het geheel met de prestatie. De invallers, daar had hij toch wat meer van verwacht.

"Ik ben blij om met drie punten aan het seizoen te kunnen beginnen, dat is altijd ideaal", aldus de trainer van Charleroi nadat Eupen op Mambourg geklopt werd met 3-1. "Het ontbrak ons wel aan precizie in de omschakeling en in de aanvallen. Daar moeten we van leren."

Af en toe werden de teugels iets te veel gevierd. "Onze controle over de match was prima, maar de slotfase beheersen we niet goed. We gaan dat analyseren en vanaf maandag richten we de blik op onze volgende match tegen Union."

Geen kwaliteitsinjectie

En dan was er dus het thema van de wissels. "We hebben vier vervangingen doorgevoerd. Het idee is altijd dat invallers je beter maken. Dat je een kwaliteitsinjectie kan brengen, een surplus aan energie. Maar dat was niet het geval. Nochtans hebben we een goede bank. Maar goed, we weten dat er in een wedstrijd altijd moeilijke momenten komen en we dan kalm moeten blijven."