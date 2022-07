Man van de match in #KVKOHL is kersverse aanvoerder: "Atypische kapitein die het wonderwel doet"

Het was vooral het ploegwerk van OHL dat KVK kon kraken. Dat het de kersverse kapitein was die de weg wees, was ook wel niet helemaal toevallig.

OHL had nog maar pas aangekondigd dat Mathieu Maertens de nieuwe aanvoerder was. En kijk, de middenvelder bedankte meteen met het maken van de cruciale 0-1 op de eerste speeldag. Zo heeft de groep ook begrepen: de kapitein zet de toon. "Dat is mooi meegenomen, maar het maakt niet uit of ik of iemand anders de doelpunten maakt. Maak ik ze, des te beter."

Uit dat antwoord blijkt ook onmiddellijk de bescheidenheid van de man uit Gistel. "Hij is heel bescheiden en doet geen grote uitspraken", bevestigt trainer Marc Brys. "Toch is hij heel zelfzeker en dat brengt hij over naar de groep. Hij is een atypische kapitein die het wonderwel doet. Hij krijgt heel veel respect in de groep. Dat zijn karakteristieken die ik graag zie in een rol van kapitein."

© photonews

Doortastend is Maertens dan toch ook wel, want hij twijfelde niet toen de vraag kwam. "De trainer vroeg me om kapitein te worden. Ik zei: "Natuurlijk waarom niet?" Hij zei me om mijn gedrevenheid en ervaring door te geven aan de andere jongens. Dat probeer ik te doen. Ik probeer hen op sleeptouw te nemen, de jongens te steunen als het moeilijk gaat en de jonge gasten wat te sturen."

Dat gaat aardig en bijgevolg is de doelpuntenmaker onze 'man van de match'. Maertens en OHL: het is al een goede 'match' gebleken. "Het is al mijn zesde seizoen bij OHL. In de tussentijd ben ik alleen gaan wonen, heb ik met mijn vriendin uit Leuven twee kindjes gekregen. Ik heb dus meer verantwoordelijkheid genomen. Het is een goede keuze gebleken om naar Leuven te gaan."