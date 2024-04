Ex-speler degradatieklant Kortrijk duidt aan waar het misliep: "Ik zeg niet dat het geen goede spelers zijn, maar..."

KV Kortrijk heeft al een klein wonder nodig om zich nog te redden. Met nog drie matchen te gaan hebben ze vijf punten achterstand op de plaats die recht geeft op een barrageduel met de winnaar van de play-offs in 1B. Brecht Dejaegere analyseert waar het misliep.

Dejaegere maakte zijn debuut op het hoogste niveau bij Kortrijk en ziet een groot verschil met toen. “Het grootste verschil is die Vlaamse verankering, denk ik. Kortrijk is een traditieclub, een club van het volk. En de ploeg trok zich altijd op aan die Vlaamse ankerpunten in de ploeg", vertelt hij in KVW.

"Mannen van de streek waar de supporters zich mee konden vereenzelvigen. Daarrond werd de ploeg dan gebouwd. Het zorgde voor een perfecte mix van verschillende nationaliteiten en culturen, maar met een Vlaamse ruggengraat."

Sven Kums, Brecht Capon, Gertjan Demets, Davy De Beule, Thomas Matton en Mo Messoudi waren toen een paar van die jongens. "We waren nog allemaal jong en hongerig. Nu is dat minder het geval, volgens mij. Als ik naar de basisopstelling kijk, zie ik weinig mannen uit de streek die de club echt al van jongs af aan een warm hart toedragen of zelfs kennen."

KV Kortrijk haalde heel wat huurspelers. Ik zeg niet dat het geen goede spelers zijn, maar het is moeilijker om daar een echte ploeg mee te bouwen.”

Maar ook de late zekerheid over een budget en late transfers hebben veel met de situatie te maken. "Het maakte het bijna onmogelijk voor de club om een sterke kern uit te bouwen. Dan zijn ze maar noodgedwongen gaan versterken in de winter. Dat heeft hen geholpen. Ik hoop oprecht dat het net genoeg zal zijn om te overleven.”