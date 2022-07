Roep om offensieve versterking klinkt niet al te luid bij OHL na zege op speeldag 1: "Drie punten brengen soelaas"

Offensieve versterking wordt nog verwacht bij OHL. Die roep zal wel niet te luid klinken, aangezien er op speeldag 1 meteen gewonnen werd.

Zo'n openingsspeeldag is ook altijd een kennismaking met nieuwkomers voor de buitenwereld. De Roemeen Cojocaru hield meteen de nul. "De doelman is een meerwaarde", is trainer Marc Brys blij met hem. "In de eerste dertig minuten aan we nood aan een doelman die durft en die zijn ploeg durft ondersteunen. Hij vecht niet met de bal. Het is kwestie van karakter, om rustig te blijven aan de bal en hij kan ook het luchtwerk aan."

Om in Kortrijk de volle buit te pakken, moest er uiteraard ook gescoord worden. Het was Mathieu Maertens die met ruim een kwartier op de klok de ban brak. "Een mooi doelpunt, dat de wedstrijd in een zekere plooi legt." Het zou uiteindelijk nog 0-2 worden.

Geen uitgangspunt om nog spelers kwijt te spelen

Het is nu afwachten wat er bij OHL nog gebeurt op de transfermarkt. "Je weet nooit of we nog spelers verliezen, maar het is geen uitgangspunt van ons beleid om nog spelers kwijt te spelen. Voorts zoeken we nog naar twee spitsen en zijn er een aantal andere posities die moeten ingevuld worden."

Om een heel seizoen constant te presteren, moet Brys uiteraard beroep kunnen doen op een brede kern. "Ik had het erover met Belhocine: hij heeft niet veel overschot qua spelers en wij ook niet. Er moet iets bij komen om een vol seizoen te kunnen draaien. De drie punten brengen soelaas, anders is er al meer druk. Die spelers zullen wel komen, ik maak me daar niet ongerust over."