20u45: Kan Karel Geraerts vuurdoop winnen op het veld van STVV?

Van de 4 ploegen in de champions play offs vorig seizoen, is Union de eerste die opnieuw in actie komt in het nieuwe seizoen. Dat doet de vice-kampioen meteen met een nieuwe trainer.

Wat wordt het dit jaar voor Union? Het is een beetje koffiedik kijken nadat ze vorig seizoen iedereen verraste en lang meededen voor de titel. Wordt het een plaats in de middenmoot? En... Zouden ze daar dan wel tevreden mee zijn? Vorig jaar ongetwijfeld wel, nu misschien niet meer. We moeten niet meer zeggen dat Casper Nielsen en Deniz Undav Union verlaten hebben. Maar de club heeft ook heel wat nieuw talent aangetrokken. De jongens die we dit jaar vooral in het oog zullen moeten houden zijn ROss Sykes en Dennis Eckert. Ze zijn opnieuw het resultaat van de uitgebreide scounting en data-analyse van Union want ze speelden voordien in het Engelse en Duitse derde niveau. STVV Bij STVV vertrouwen ze opnieuw op Bernd Hollerbach om hen zo goed mogelijk door het seizoen te loodsen. Vorig seizoen deed de Duitser dat heel goed en mochten de Kanaries lange tijd hopen op een plekje bij de top 8 maar uiteindelijk grep STVV er dan toch naast. Doen ze dit seizoen opnieuw een poging? Met Gianni Bruno hebben ze alleszins een potentiële topscorer in huis gehaald en het middenveld Konaté-Kagawa-Brüls kan toch wel tellen. Het zou niet de eerste keer zijn dat de revelatie van het ene jaar het andere jaar teleurstelt.





