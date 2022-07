Eerste minuten voor Casper Nielsen: "Dan gaan we moeilijk te kloppen zijn"

De kop is eraf voor Casper Nielsen. Na een moeilijke transferzomer heeft hij nu zijn debuut gemaakt voor Club Brugge.

Casper Nielsen mocht invallen tegen KRC Genk en heeft zo zijn officieel debuut gemaakt op Jan Breydel voor Club Brugge.

"Als we druk kunnen zetten, dan zijn we moeilijk te bespelen. We zullen het samen moeten doen dit seizoen, niet met drie of vier spelers."

Debuut

"Ik heb al wat trainingen achter de rug met mijn nieuwe ploegmaats uiteraard, maar ik moet er nog beter inkomen."

"Het is een nieuwe manier van spelen voor mij, maar het was een goed debuut. Ik hoop dat het steeds in positieve zin zal blijven evolueren. Als we werken zoals we bezig zijn, dan zullen we moeilijk te kloppen zijn."