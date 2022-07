Mechele had het moeilijk met Dessers: "Het is nog niet 100 procent, we zullen geleidelijk aan terug die machine moeten worden"

Brandon Mechele kende niet zijn beste match in het blauw-zwarte shirt. Voor de rust had de verdediger het enorm moeilijk met Cyriel Dessers, die vanuit zijn rug ook kon scoren.

Club kreeg meer dan het verdiende en Genk zeker te weinig. Maar met een Simon Mignolet in doel kan je zoiets wel verwachten. "Hij houdt ons recht op cruciale momenten en zo winnen we die match hier vandaag", gaf Mechelen eerlijk toe voor de camera van Eleven. "Vandaag hadden we een beetje geluk, zeker de eerste helft. Voorlopig telt het resultaat. Het was niet super van ons, maar we zijn redelijk efficiënt."

"Voor mij was het een moeilijke wedstrijd. Veel fysieke duels, veel sprints... ja, het was moeilijk. Als het nog niet 100 procent is en je kan de drie punten meepakken, dat is het belangrijkste. Geleidelijk aan moeten we terug die machine worden."