Gazzetta dello Sport: "Milan gaat bod op De Ketelaere toch verhogen'

Over and out? Niet volgens de Italiaanse pers. Terwijl de Belgische kranten meldden dat het quasi over is tussen Club Brugge en AC Milan, schrijft het toonaangevende Gazzetta dello Sport dat Milan het bod op De Ketelaere gaat verhogen.

Milan hield tot nu toe het been stijf terwijl Club Brugge zijn prijs liet zakken om De Ketelaere zijn droomtransfer te gunnen. De Italianen wilden 'slechts' 30 miljoen geven terwijl Club er 35 vroeg en dat afgelopen week zelfs nog wat liet zakken. Milan bleef echter lang bij zijn initieel bod. Maar volgens La Gazzetta komt daar verandering in. Ze beseffen dat ze CDK zo niet gaan in huis halen en zullen hun bod verhogen naar 32 miljoen plus nog een pakket aan bonussen. Dat zou dan wel weer genoeg zijn om Club te overhalen.