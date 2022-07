Hans Vanaken zorgt voor heel knappe mijlpaal en is eerste middenvelder deze eeuw die 100 keer scoort, niet toevallig tegen Genk

Club Brugge won in eigen huis met 3-2 van KRC Genk. En passant zorgde Hans Vanaken nog eens voor een mijlpaal.

Hans Vanaken zorgde namelijk voor zijn honderdste doelpunt in de Jupiler Pro League tegen KRC Genk, waarmee hij de eerste middenvelder is in deze eeuw.

100

Het zijn niet veel spelers die het hem voordoen, maar de middenvelder van Club Brugge mag dan ook als een echt icoon gezien worden.

Bovendien was het geen toeval dat het tegen KRC Genk gebeurde, want hij scoorde al voor de veertiende keer tegen de Limburgers.