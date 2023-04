Club Brugge vergeet Genkse verdedigers en ziet titelkansen slinken tot... nihil

Die 'Arena' in de stadionnaam van Genk mocht letterlijk genomen worden. Het leek op een Romeinse vechtkuil waar twee keer elf gladiatoren strijd op leven en dood leverden. Club Brugge kwam op voorsprong, maar maakte daarna twee serieuze dekkingsfouten. Een titel mogen ze nu wel voorgoed vergeten.

Dat de Cegeka Arena vol zat was zelfs nog een understatement. Volgens ons hadden ze er in de spionkop zelfs nog een paar honderd extra geduwd. Op de tonen van 'The Nights' had Pat Krimson het thuispubliek opgezweept naar uitzinnigheid. En blijkbaar hadden de spelers daar ook iets van mee gekregen.

Arme Visser

Dat ze hevig stonden, is ook geen overdreven bewering. Maar het was wel Club dat het best aan de partij begon en ook op voorsprong klom. En hoe! Skov Olsen legde af voor Vanaken en die knalde in één tijd laag over de grond in de verste hoek. Een prachtgoal in een wedstrijd die bol stond van de strijd en de overtredingen.

En dan is Noa Lang natuurlijk haantje de voorste om achter kaarten te gaan zoeken. Ref Lawrence Visser kwam ogen te kort. Wat een hondenstiel soms. Hij kon voor niemand goed doen. Zelfs een paar gele kaarten bedaarde de boel niet.

Genk kwam beter en beter in de partij en bij Club waren ze vergeten wie één van hun gevaarlijkste wapens is: Daniel Munoz. Zeven goals en zeven assists als back... Dat zou je nochtans moeten onthouden.

De Colombiaan zag linksback Arteaga oprukken en liep dan maar zelf de zestien in om helemaal vrij de 1-1 binnen te koppen. Een serieuze dekkingsfout. Lang kwam veel te traag achter de rechtsachter aangelopen. Wat daarna volgde was wel vooral veel geschop en veel gezaag.

De tweede helft was niet anders, maar deze keer klom Genk wel op voorsprong. Weeral via een verdediger. De hoekschop van Trésor was perfect en McKenzie kwam als een pletwals de zestien ingesprongen om binnen te koppen: 2-1.

Genk titelfavoriet nummer 1

Club probeerde met alle goeie wil van de wereld, maar de aanval loopt allesbehalve gesmeerd. En telkens Genk uitbrak, was het alle hands aan dek. Trésor, ook al aan de basis van de tweede Genkse goal, zette daarna Paintsil nog alleen voor doel voor de 3-1, maar de VAR constateerde buitenspel.

Even later was hij weer weg en deze keer geen buitenspel. Toch 3-1. Wat een wapen is dat toch, die snelheid van de linksbuiten.

Genk trok de zege over de streep en heeft Club nu op een achterstand van 11 punten gezet. In vijf wedstrijden haal je dat nooit op. Genk zelf zet zijn titelambities alle kracht bij.