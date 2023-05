Noa Lang, de man die zichzelf te kort doet en dat zien de clubs uit de topcompetities ook: "Zei het al tijdens de rust"

Niemand gaat erover discussiëren dat Noa Lang een goeie voetballer is. Het Nederlandse woelwater haalt zichzelf echter telkens uit de match als het wat potiger wordt. Tegen Genk was dat niet anders. En dat was ook Rik De Mil opgevallen.

Lang liet zich vooral meeslepen in de beslissingen van Lawrence Visser. Hij vond dat hij een paar keer een fout tegen hem verdiende en die werd niet gefloten. Nu vonden wij Visser een goeie match fluiten. Hij hield de kaarten nog lang op zak in een héél intense wedstrijd en kon daarna vermijden dat het duel ontspoorde na enkele opstootjes. Lang zag het echter zo niet en liep steeds mokkend terug. Bij de 1-1 van Daniel Munoz vergat hij de Colombiaan te volgen en kwam joggend achter hem gelopen. Munoz, al goed voor 8 goals en 7 assists dit seizoen, strafte het af. Het luidde de nederlaag van Club in... Rik De Mil kon er niet mee lachen. "Dat zijn afspraken die beter gevolgd moeten worden", aldus de coach. "Ik had het tijdens de rust al tegen Noa gezegd dat hij te veel met de scheidsrechter en randzaken bezig was." Topclubs zoeken iets anders Lang was verantwoordelijk voor de meeste acties van Club Brugge, maar kan zo makkelijk mentaal uit evenwicht gebracht worden. "Noa moet dat leren. Hij kan zo goed voetballen en trekt de ploeg regelmatig over de streep", zuchtte De Mil. "Maar in topmatchen moet je gefocust zijn op de opdrachten." Als Lang ooit een grote transfer wil maken, kan hij daar beter vroeger dan later aan werken. Op zijn 23ste kijken clubs evenzeer naar het gedrag op en naast het veld als naar voetballende kwaliteiten. In de Spaanse, Engelse, Duitse of Italiaanse competitie doen ze andere dingen om je uit de match te halen... En is het elke match qua intensiteit vergelijkbaar met de wedstrijd van zondag.