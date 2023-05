Analist Filip Joos zegt wat iedereen denkt over Genk-speler: "Hij is een leider aan het worden"

KRC Genk behaalde op de eerste speeldag van de Play-offs een mooie zege tegen Club Brugge en verstevigde zo zijn leidersplaats. Na de wedstrijd was iedereen het erover eens dat het een goede partij was aan een hoge intensiteit en bij momenten om duimen en vingers vanaf te lekken.

Er waren meerdere uitblinkers bij de leider uit de competitie, maar om er toch één uit te pikken dan nemen we Mike trésor. De aanvallende middenvelder was een gesel voor de Brugse verdediging met zijn verticale spel en was weer bepalend met een assist.

Bij Extra Time had analist Filip Joos iets te vertellen over de assistenkoning van België. "Toen hij hier in de uitzending zat leek het zo'n brave jongen. Hij is echt een leider aan het worden en dat zie je ook op het veld. Hij trapt de perfecte corners. Trésor is een vogelvlucht aan het nemen en is één van de jongens die enorm gegroeid is in het seizoen", vertelt Joos.

De Belg is dit seizoen al goed voor 8 goals en maar liefst 22 assist in de Jupiler Pro League. Mocht de pollyvalente middenvelder die stijgende lijn doortrekken tot het einde van het seizoen dan zal Genk de jackpot mogen verwachten voor zijn goudhaantje. Volgens transfermarkt wordt de waarde van de 23-jarige middenvelder geschat op 14 miljoen euro.