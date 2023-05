Rik De Mil spaart zijn lof én kritiek op Noa Lang niet na nederlaag in Genk

Club Brugge ging zondag onderuit op bezoek bij KRC Genk. Vooral Noa Lang had een heel moeilijke wedstrijd.

Rik De Mil zag Club Brugge sterk aan de wedstrijd beginnen. Blauwzwart kwam verdiend op voorsprong, maar zag Genk in de tweede helft de wedstrijd helemaal in handen nemen.

Na de rust viel Club Brugge helemaal door de mand. Ook Noa Lang slaagde er maar niet in het hoofd boven water te houden. Dat was ook Rik De Mil niet ontgaan, al blijft hij net als al zijn voorgangers ook een hevige fan van de Nederlander. Want het is en blijft een topper.

“Noa is te veel bezig met de scheidsrechter, met de randzaken. Daar moet hij uit leren”, zei De Mil over Noa Lang bij Eleven Sports. “Noa kan zo goed voetballen, hij trekt onze ploeg vaak zo goed over de streep, maar in topwedstrijden moet je gefocust zijn op de zaken die je moet doen op het veld.”