Genk-speler heeft een duidelijke boodschap voor Noa Lang

KRC Genk won hun eerste wedstrijd in de Champions Play-offs van Club Brugge met 3-1. In de wedstrijd konden we al opmerken dat Noa Lang er gefrustreerd bij liep en met andere zaken bezig was dan alleen maar voetbal.

Bij Het Belang Van Limburg kwam Genk-verdediger Munoz terug op de wedstrijd. "Er was één ploeg die verdiende te winnen en dat waren wij", vertelde de Colombiaan. "We voerden ons plan tot in de perfectie uit. Het was een must om de Play-offs te beginnen met een zege. Dit zorgt voor een enorme vertrouwensboost." De verdediger van de Genkies nam al snel een gele kaart en moest de rest van de wedstrijd op zijn hoede zijn. Volgens de 26-jarige speler werd hij nadrukkelijk gezocht door Onyedika en Lang. "Ik bewonder Lang. Het is leuk om tegen iemand van zijn kaliber te mogen spelen. Al praat hij wel erg veel op het veld. Hij is soms te weinig met het spel bezig", besluit Munoz. Ook Brugge-coach Rik De Mil was na afloop van de verloren wedstrijd kritisch voor de Nederlandse aanvaller. Lang speelde een onopvallende wedstrijd en kon niet dreigen tegen de leider in de Jupiler Pro league. Door de nederlaag van de Bruggelingen lijken ze nu wel volledig uitgeteld in de titelrace.