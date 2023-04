Vrancken is over één zaak heel tevreden en spreekt ook over "hinderlijke ruis van buitenaf"

Wouter Vrancken kan met vertrouwen de volgende vijf wedstrijden tegemoet kijken. Zijn ploeg was het grootste deel van de match dominant en dwong Club Brugge in de tweede helft helemaal op de knieën.

De eerste 20 minuten waren wel moeilijk en Genk kwam zelfs op achterstand. "Weet je waar ik heel tevreden over ben? Dat we niet gepanikeerd hebben na die achterstand", aldus Vrancken. "We spelen nog vijf topwedstrijden en die moeilijke momenten gaan er nog komen. Daar moeten we ons door vechten, net als vandaag."

Vrancken had met belangstelling de krantenartikels van de voorbije weken gelezen, zo bleek. "Laat de buitenwereld maar praten over andere ploegen. Wij weten wat we intern vertellen. We moeten nog vijf wedstrijden ons hoofd ervoor leggen en kwaliteit tonen. Als we dat kunnen combineren, kunnen we onszelf niets verwijten."

Want dat de mindere periode van Genk twijfels had doen rijzen bij de waarnemers had hij ook wel door. "Ik las dat we het weg aan het geven waren, dat Union en Antwerp de favorieten waren... Mijn jongens zitten ook allemaal op sociale media. Ik nog het minst van allemaal. Die ruis moet je buiten houden. Wat er verteld wordt binnen onze vier muren is het belangrijkste. Wij mogen niet in die emoties meegaan."