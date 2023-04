Lawrence Visser is andermaal de gebeten hond na optreden in Genk - Club Brugge, harde woorden worden niet gemeden

KRC Genk en Club Brugge openden play-off 1 op zondagavond in de CEGEKA-Arena. En dat leverde de nodige spanning op.

KRC Genk wilde in eigen huis winnen van Club Brugge en zo extra druk op de ketel zetten bij Antwerp en Union, die pas woensdag spelen.

Blauw-zwart van zijn kant had niets te verliezen in play-off 1 en wilde er vol voor gaan in de strijd om een zo goed mogelijk Europees ticket.

© photonews

En wie weet, ook de titel nog pakken? De dromen waren er, maar de wedstrijd in Genk liep wel niet helemaal goed.

De gebeten hond bij de supporters was scheidsrechter Lawrence Visser, die een aantal rare beslissingen nam.

Gebeten hond

Dat er van meet af aan overtredingen van Genk niet werden gezien of gefloten? Dat ging er bij de hevige fans niet in.

Arbitrage heeft duidelijk consignes gekregen voor de playoffs: Club op alle mogelijke manieren tegenhouden. #gnkclu

Visser is de grootste clown da er daar loopt wtf #gnkclu — Sverre Mortier (@MortierSverre) April 30, 2023

Visser draagt een Genk shirt vandaag. Dat is al duidelijk #GnkClu — Joost V (@JoostV13) April 30, 2023

Visser draagt een Genk shirt vandaag. Dat is al duidelijk #GnkClu — Joost V (@JoostV13) April 30, 2023

#gnkclu hoe verkloot ik een mooi match ? Stel Visser aan — lieven cooreman (@CooremanLieven) April 30, 2023

#GnkClu Hoe Visser onze nummer 1 is, het is mij een raadsel — nathanaelvanrechem (@nathie2000) April 30, 2023

— Pascal Calu (@pcalu) April 30, 2023