Nachtje wakker liggen: De Mil geeft woordje uitleg over fout van Spileers

Club Brugge verloor met 3-1 van KRC Genk. Het derde doelpunt van Genk nam Jorne Spileers voor zijn rekening.

De verhoopte stuntzege richting een nieuwe titel kwam er niet voor Club Brugge. Blauwzwart kwam dan wel op voorsprong, uiteindelijk moest het met 3-1 zijn meerdere erkennen in de competitieleider.

De 3-1 kwam er na een foutje van Jorne Spileers. Daar maakte Joseph Paintsil meer dan handig gebruik van. De youngster van Club Brugge zat na de partij in zak en as voor zijn misrekening. Dat leverde hem een nachtje wakker liggen op.

“De 3-1 was dan een individuele fout van mijzelf en daarna was het boeken toe. Het is jammer van die fase. Het zal vandaag nog wel even in mijn hoofd spoken”, klonk het achteraf bij Spileers.

Rik De Mil dekte het foutje met de mantel der liefde toe. “Jorne en ik hebben daarnet samen de beelden bekeken. Hij zat er heel erg mee in en vroeg hoe hij dit anders kan doen. Het was een goed leermoment voor hem. Je weet dat zoiets kan gebeuren, maar dat betekent niet dat ik daarom twijfel aan zijn kwaliteiten.”