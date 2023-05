Simon Mignolet zag match tegen Genk helemaal anders dan Hans Vanaken

Club Brugge kreeg tegen KRC Genk drie doelpunten om de oren. Dat was al eventjes geleden voor Simon Mignolet.

Club Brugge droomde na de onverwachte kwalificatie voor play-off 1 van een absoluut stuntverhaal richting een nieuwe titel, maar die droom is na 90 minuten play-offs al helemaal voorbij. Het verloot met 3-1 bij Genk.

Dankzij een mooi doelpunt van Hans Vanaken kwam Club Brugge op voorsprong, maar daarna gaf blauwzwart veel te gemakkelijk doelpunten weg. Dat zag doelman Simon Mignolet ook met lede ogen aan.

“Dat eerste doelpunt kan Munoz helemaal vrijstaand maken. Dan gaat het publiek er achter staan en weet je dat het nog een moeilijke match wordt. Uiteindelijk kan je de overwinning van Genk gewoon verdiend noemen”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

Dat was alvast een totaal andere interpretatie dan kapitein Hans Vanaken, want die vond dat Club Brugge veel meer verdiende dan een 3-1-nederlaag. “Vandaag is dit een ontgoocheling, maar we blijven het match per match aanpakken. Wie enkele weken geleden had gezegd dat we nog play-offs zouden spelen, werd toen gek verklaard.”