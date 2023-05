Vanaken beleefde de match tegen Genk anders dan de meesten: "We verdienden meer"

De meeste mensen die de match tegen Genk zagen, konden achteraf zeggen dat de Limburgers verdiend van Club Brugge won. Op het veld voelt dat soms anders, zoals Hans Vanaken liet weten.

Vanaken kon het niet echt toegeven dat Genk de betere ploeg was. "Of het verdiend is is moeilijk te zeggen, zeker direct na de match", zei de middenvelder, die een mooie goal scoorde. "Ik had alleszins niet het gevoel dat het duidelijk was op het veld. Ik vond dat we een goeie wedstrijd speelden. Vooral in de eerste helft, waarin we echt controle hadden. We zetten goed druk en zij wisten niet hoe ze daar onderuit moesten komen."

Club deed echter weinig met zijn balbezit. "We kwamen er een paar keer door op de flanken. Daar konden we iets meer mee doen. Het is ook jammer dat je vijf à tien minuten na de 0-1 al die 1-1 tegen krijgt. En drie doelpunten, of toch twee en die ene uit buitenspel, komen er omdat we niet genoeg contact hebben in de zestien."

"Dat zijn dingen om op te werken. Maar al bij al speelden we goed voetbal en verdienden we eigenlijk meer."