Marc Degryse geeft opvallende veronderstelling over trainers van Club Brugge: "Stel je voor..."

Club Brugge opende de play-offs met een nederlaag tegen KRC Genk. Toch zal analist Marc Degryse veel goede dingen.

Voor Marc Degryse was het lang geleden dat Club Brugge in een moeilijke wedstrijd zo goed wist te spelen. Met dank aan Skov Olsen en Vanaken vooral. Al voelde Degryse ook snel dat blauwzwart dit geen volledige match ging volhouden.

Dat kan je volgens de analist ook niet verwachten. En dan maakt Degryse plots een opvallende veronderstelling over zijn ex-club. “Had het bestuur Hoefkens meteen vervangen door De Mil, in plaats van eerst door Parker, dan was de kans dat Club alsnog de titel zou winnen groter geweest”, klinkt het heel erg duidelijk in Het Laatste Nieuws.

“Want De Mil heeft op korte tijd goed werk geleverd, door onder meer kansen te geven aan jonge gasten en een betere spirit in z'n groep te krijgen. Al zijn dat eigenlijk vijgen na Pasen. De situatie viel toch niet meer recht te trekken.”