Analist keihard voor Lang: "Regelrechte schande!"

Noa Lang liet zich niet van zijn beste kant zien in de wedstrijd tegen Genk. Veel gemekker en veel frustratie. Dat laatste uitte zich ook in een actie op het einde van de wedstrijd, toen hij Bilal El Khannouss onderuit schoffelde.

El Khannouss moest even later vervangen worden en was duidelijk aan het manken. De middenvelder had Lang even daarvoor een tackle langs achteren voelen inzetten. "Bij Club Brugge was Lang te veel bezig met mekkeren tegen de scheidsrechters. Aan voetballen dacht hij nauwelijks", aldus Chatelle in HBvL.

Zijn actie had hem rood kunnen opleveren. "De overtreding op El Khannouss was een regelrechte schande. Ik hoop dat de enkel van de Genkse Marokkaan niet al te zwaar gehavend is. Dit hoorde alleszins niet."