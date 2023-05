Rik De Mil erg kritisch voor zijn ploeg: "Zwaar ontgoocheld daarover"

Rik De Mil had geen moeite om het toe te geven: "De titel is weg ja". Het omgekeerde zeggen zou natuurlijk heel vreemd zijn. Club Brugge speelde niet echt een slechte match, maar was in beide boxen inefficiënt.

De Mil verwoordde dat ook. "We zijn uiteraard enorm ontgoocheld", aldus de blauw-zwarte coach. "Ik heb heel gemengde gevoelens bij die eerste helft. We waren heel dominant en kwamen verdiend op voorsprong. Maar dan geven we heel makkelijk de gelijkmaker weg. Dat is ontgoochelend."

"Ook die tweede en derde goal waren weggevers. In balbezit was het ook niet genoeg. Dat we geen kampioen meer kunnen spelen, is duidelijk. Maar die tegengoals doen pijn omdat we daar heel veel op werken op dat verdedigen in de box. Of Lang Munoz moest volgen bij die eerste goal? Er zijn duidelijk afspraken niet gevolgd."

Daarnaast was hij ook heel eerlijk. "Genk is gewoon een heel goed team. Ik heb heel veel respect voor de positieve manier waarop ze aan voetbal doen. Genk was gewoon sterker, dat moeten we toegeven."