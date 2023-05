Mike Trésor bewijst met uitspraak dat zelfvertrouwen op summum staat en hij heeft opmerkelijke bedenking bij 'concurrent' Club Brugge

't Is een fenomeen, die Mike Trésor van KRC Genk. Hij strooit met passes en assists alsof het niets is. Hij had gisteren tegen Club Brugge al het record van Branko Strupar kunnen passeren, maar daar zat hij achteraf niet mee.

Trésor trapte de corner waaruit McKenzie scoorde en bood daarna Paintsil ook nog de 3-1 aan. Maar die laatste goal werd afgekeurd wegens buitenspel. "Ik weet eigenlijk niet waarom, niemand kon me er een antwoord op geven", aldus de man die het spel van Genk doet draaien.

Hij zit nu aan 22 beslissende passes, evenveel als Strupar. "Spijtig dat ik die assist niet heb, maar die komt er sowieso nog. Geen probleem. Ik ga er niet te veel op focussen. Er zijn nog vijf wedstrijden, tijd genoeg."

Club is niet onze concurrent, niet qua punten en niet qua team

In ieder geval is Genk de meerdere van Club gebleken. "We hadden het een kwartier moeilijk. Zij wonnen de duels en de tweede ballen, maar daarna hebben we dat gematcht. Toen we de duels begonnen domineren, domineerden we de wedstrijd. En onze tweede helft was gewoon heel goed."

Trésor had ook nog een bedenking bij de titelambities van Club voor de wedstrijd. "Dat we hun hoop hebben afgenomen? Kijk, ik vond voor de wedstrijd ook al niet dat ze onze concurrent voor de titel waren. Niet qua punten en ook niet qua ploeg. Maar wij moeten enkel naar onszelf kijken."