Nuchtere jongeling van Club Brugge analyseert wedstrijd perfect en heeft dé verklaring voor nederlaag

Club Brugge mag zijn titeldroom opbergen na verlies tegen Genk. 11 punten haal je niet in op vijf wedstrijden. Achteraf kwam Jorne Spileers uitleg geven en de analyse van de 18-jarige verdediger was er 'boenk' op.

Spileers zag waar Club Brugge zichzelf in de problemen werkte na 20 sterke beginminuten. "Na de gelijkmaker begonnen we achteruit te voetballen", zag de verdediger. "We leken wel schrik te hebben. Dat is wat ons parten heeft gespeeld. In de tweede helft werden we gewoon weggeduwd."

De intensiteit van de wedstrijd was alvast op een niveau dat Spileers nog nooit had meegemaakt. "Dat mag je wel zeggen", pufte hij nog na. "Wat een wedstrijd. Er zat spanning in en iedereen ging er vol voor."

Zelf ging hij wel in de fout bij de derde goal, die van Paintsil. "Ja, da's spijtig. Mijn eerste play-off-wedstrijd en dan maak ik die fout. Maar het is nu gewoon kwestie van dat te vergeten en door te gaan."