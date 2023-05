Beresterk Antwerp maakt direct een statement op bezoek bij Union: The Great Old is een machine geworden

Antwerp heeft op het veld van Union laten zien dat er zeker rekening gehouden moet worden met hen. In een indrukwekkende eerste helft speelden ze Union van het veld qua fysiek, kracht en pressing. Ze scoorden daarin ook twee keer. In de tweede helft was hun controle over de match dan weer top.