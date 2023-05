De stille kracht op weg naar de titel? Butez staat dicht bij Belgisch record en nu al bij de besten in de 21ste eeuw

Antwerp pakte dit seizoen al een prijs met de beker en doet nu ook volop mee voor de titel. Stille kracht en op recordjacht: doelman Jean Butez

Antwerp kan dit seizoen rekenen op een uitstekend trio rekenen achterin met Alderweireld, Pacho en Butez. Met slechts 26 tegendoelpunten heeft Antwerp met voorsprong de beste verdediging in België.

Er worden terecht veel pluimen op de hoed van Toby Alderweireld gestoken, maar ook doelman Jean Butez blinkt dit jaar uit. Tegen Union hield de Fransman al voor de 20ste keer dit seizoen de nul in de Belgische competitie. Met de beker en Europa meegerekend zit Butez zelfs aan 27 clean sheets.

Sneuvelt straks het record?

En die 20 clean sheets zijn echt wel een uitzondering. In de 21ste eeuw deed enkel de Japanner Eiji Kawashima van Standard in 2013/2014 even goed in de Belgische competitie. Hij hield toen in 37 wedstrijden ook 20 keer de nul. En Butez heeft nog 5 wedstrijden om beter te doen.

Het absolute record van clean sheets in de Belgische competitie staat op 21. Zowel Jean Trappeniers (74/75-Antwerp) en Michel Preud’homme (88/89-KV Mechelen) deden dat ooit. Butez kan dat record dus nog op zijn naam schrijven.

Ook procentueel een topper

Ook procentueel zit Butez bij de strafste doelmannen van de 21ste eeuw in België. Momenteel zit Butez aan een clean sheet percentage van 57,1%. Enkel Aragon (60% in 07/08) Ryan (58,8% in 16/17) en Mignolet (59,3% in 19/20) deden procentueel nog beter.

Het percentage van Butez kan natuurlijk nog zakken met nog 5 topwedstrijden voor de boeg in de Champions’ Play-offs. Maar de kans dat Antwerp naast Pacho volgend seizoen ook Butez zal kwijt raken in zijn driehoek achterin, stijgt met iedere wedstrijd waarin de Fransman zijn netten schoon houdt.