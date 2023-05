Geraerts doet heel moeilijke bekentenis na nederlaag tegen Antwerp en zat zelfs met misnoegde sterspeler

Zeggen dat hij ontgoocheld was, leek veel op een understatement. Karel Geraerts had het achteraf moeilijk met hoe Union SG verloren had. Ze speelden niet naar het beeld dat ze al een heel seizoen lieten zien: "Heel veel spelers bleven onder hun niveau", aldus Geraerts.

Geraerts ging helemaal akkoord met de analyse die zijn concullega maakte. "Ik heb een heel sterk Antwerp gezien en wij waren niet goed genoeg", begon hij. "We waren niet zuiver aan de bal. Heel veel spelers waren niet op hun niveau. Ik heb geen samenhorigheid gezien op het veld. Van een eerste thuiswedstrijd verwacht je veel meer."

"Ik geef het niet graag toe, maar de zege van Antwerp was oververdiend. Ik zeg zoiets niet graag, maar als het zo is, moet je dat zeggen. De cohesie binnen hun ploeg was groot. Ging je eens iemand voorbij - en dat gebeurde niet veel - stond er een andere klaar. Maar goed, volgende week is het misschien weer een ander verhaal."

Geraerts voerde snel veel wissels door, waaronder zijn topschutter, Victor Boniface. Die ging misnoegd regelrecht naar de kleedkamer. "Ik kan dat begrijpen hoor. Het is niet leuk voor 'Boni' dat hij gewisseld wordt. We moeten hem effe laten afkoelen. Voor mij is er geen probleem."