Van Bommel en Geraerts begrijpen er niks van en uiten kritiek richting Pro League

Mark van Bommel zaten met hun wedstrijdanalyse op dezelfde lijn, maar ook over de kalender van de play-offs waren ze helemaal eensgezind. De twee coaches begrepen het allemaal niet.

Van Bommel kwam dan wel als winnaar uit het strijdperk, maar drie dagen nadat ze een slopende match speelden op de Heizel, moesten ze alweer aan de slag in een topwedstrijd van groot belang.

"Drie dagen... En dan mogen wij zondag spelen en moet Union alweer zaterdag aan de slag. Zij worden dus ook gestraft omdat wij een bekerfinale speelden", zuchtte Van Bommel. "Ik begrijp zoiets niet."

Geraerts wou er geen groot item van maken en had er zich al bij neergelegd. "Kijk, we moeten gaan spelen zaterdag. Daar kan je heel veel zaken over zeggen. Het is niet logisch, maar wij gaan dat niet veranderen. Daar zijn andere mensen voor bevoegd."