Oerdomme reactie Wijndal en acteerwerk Hazard bezorgen Anderlecht meteen winst: de druk ligt bij Union

Anderlecht zet meteen druk op Union SG na winst tegen Antwerp. Hoe die tot stand kwam, was dan weer een andere zaak. Antwerp was de eerste helft de betere ploeg tot... dom rood voor Wijndal. Sardella scoorde al snel na de rust, maar Anderlecht kon die tweede niet maken.

Vincent Janssen speelt volgend jaar naast Toby Alderweireld in de verdediging... Da's gewoon een vaststelling als we voortgaan op zijn posities dit seizoen. Begonnen als spits, daarna aanvallende middenvelder, daarna centraal op het middenveld en tegen Anderlecht gewoon op 'de zes'.

Janssen als zes

Maar waar hij ook speelt, hij doet zijn ploeg draaien. Janssen verdeelde vanuit zijn rol naast Yusuf en zorgde ervoor dat Antwerp na een halfuur 65 procent balbezit had. Dat was natuurlijk ook te wijten aan Anderlecht, dat veel te overhaast vooruit speelde.

De passes waren ronduit slecht bij de thuisploeg. En toch hadden ze de twee beste kansen van de wedstrijd. Een voorzet van Sardella kon door Dolberg niet binnengeduwd worden. En Rits kreeg een vrije schietkans, maar schoot die torenhoog over.

© photonews

Er was één man die ongrijpbaar was op het veld: Ejuke. Maar die zijn acties werden niet bekroond omdat er te weinig inlopende mensen waren bij The Great Old. Een wedstrijd die alle kanten op kon tot... Wijndal met een kopstootbeweging reageerde op een overtreding van Hazard.

Acteerwerk, maar... gewoon dom

Jasper Vergoote twijfelde, maar de VAR-beelden brachten uitsluitsel: rood. Streng, maar gewoon ook dom van de linksachter. Hazard deed er met het betere acteerwerk een flinke schep bovenop, maar denk nu niet dat één andere profspeler anders had gedaan.

Van Bommel wisselde daarna Janssen - die ook al geel had - voor De Laet. En uiteraard kantelde het wedstrijdbeeld volledig. Janssen was dé man die het spel van Antwerp deed draaien. En Van Bommel deed dan iets raar: hij haalde bij de rust ook Ejuke naar de kant voor Coulibaly.

Een 5-3-1 bij de bezoekers en da's riskant. Anderlecht begon het doel van Butez te belegeren en bij een trap van Stroeykens zette Sardella er zijn dij tegen om de 1-0 te scoren. Dan sta je daar in je egelstelling.

© photonews

Anderlecht had volledige controle en Butez verhinderde nog een keer of drie een tweede doelpunt op pogingen van Dreyer en Hazard. Maar uiteindelijk liet Anderlecht ook nog vrij veel ruimte aan Antwerp gedurende een minuut of vijf en kreeg het een paar vrije trappen en corners.

Zolang die tweede niet viel, was er niets beslist. Anderlecht leek nog een penalty te krijgen, maar die werd geannuleerd voor voorafgaand buitenspel van Dreyer. Zo bleef het spannend tot de laatste minuut, want Alderweireld was in de spits komen plaatsnemen.

Maar Anderlecht kwam niet meer in de problemen. Geen goed spel, wel een goed begin van de play-offs voor hen...