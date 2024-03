Debast weet al dat hij een hele maand gepest gaat worden: "Hey, 't is goed hé! Hij is nu al aan het lachen"

Eentje bij Anderlecht heeft de nul van zijn conto geveegd: Killian Sardella. Intussen loopt er nog een Neerpede-product rond dat wel nog wacht op zijn eerste doelpunt: Zeno Debast. En die voelde de bui al hangen.

Debast speelde sterk tegen Antwerp, maar ook in zijn 87ste match in het A-elftal was hem geen goaltje gegund. "Ik gun het Killian 100 procent, ik ben blij voor hem", knikte Debast. "Maar ik weet dat hij me er de hele week of zelfs de hele maand mee gaat pesten."

Daar hoefde hij niet lang op te wachten. Sardella stond een meter of twee verder ook uitleg te geven in de mixed zone en haalde al heel snel aan dat Debast nog altijd niet gescoord heeft. Iets wat de verdediger ook hoorde.

"Hey Killi! Hou op met onnozel doen. Je hebt gescoord. 't Is goed hé!", riep hij hem toe. Een teken dat de sfeer binnen de kleedkamer toch wel goed zit.

Ik denk wel dat ik Vertonghen kan overtuigen om zijn haar ook wit te verven

Maar Debast was ook niet blind voor de tekortkomingen van zijn ploeg. "In de eerste helft hadden we het moeilijk ja. Het lag vooral aan onze pressing waardoor ze te gemakkelijik door ons midden konden komen. Maar we zetten wel druk op Union en het worden nog negen leuke wedstrijden. En in ons Lotto Park zullen we moeilijk te verslaan zijn."

Debast kwam ook het veld op met een opvallende nieuwe haardos. Voor de gelegenheid waren zijn haren wit geverfd. "De ploegmaats waren niet geschrokken. Ze weten dat er bij altijd iets kan bijkomen", verwees hij ook naar zijn vele tatoeages. "Het is een 'folieke', eens iets anders. Of ik Vertonghen ga overtuigen om het ook te doen als we kampioen spelen? Ik denk wel dat hij dat zou doen."