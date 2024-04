JPL-speler geeft Hazard volledig gelijk: "Het is toch normaal zeker?"

In de podcast van 90 MInutes werd de fase tussen Thorgan Hazard en Owen Wijndal ook nog eens besproken. En ondanks dat er veel acteerwerk bij kwam te zien, kunnen ze het wel begrijpen.

Al was de overtreding van Hazard ook wel geel waard. "Hazard verliest even de bal en revancheert zich dan. Dat zijn vaak gevaarlijke situaties, het is ook daarop dat Wijndal reageert", zegt voetballer Daan Heymans.

"Ik lees dan overal dat mensen zich afvragen waarom Hazard zo valt. Het is toch gewoon logisch dat hij dat spel speelt? Hij doet alles voor zijn club en om te winnen. Dit kan Anderlecht de titel opleveren."

Filip Joos vond zelfs dat het niet enkel komedie was. "Ik denk dat hij oprecht even schrikt van wat gebeurt. Dan overdrijft hij in zijn reactie, maar Wijndal doet wel iets. Van Bommel klaagde de kaart ook niet aan, als het echt bij de haren gesleurd was, zou hij dat wel doen."

Het blijft natuurlijk een fase die voor verdeeldheid zal zorgen, ook als het nog eens zal gebeuren. Iedereen zag dat het een kleine reactie was en dat Hazard overdreef. Vanuit supportersperspectief is dat overdreven.

"Het is inderdaad logisch dat hij zich laat vallen omdat hij er voordeel uit kan halen, maar als supporter zie je toch veel liever Tolu. Die blijft gewoon staan bij de ingooi in zijn gezicht van Burgess", vindt StuBru-journalist Joris Brys.