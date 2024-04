Goots vindt dat Antwerp actie moet ondernemen als Visser als VAR wordt aangeduid: "Wel 20 telefoontjes gekregen"

De rode kaart voor Owen Wijndal heeft toch wel wat kwaad bloed gezet bij Antwerp. De actie van de linksachter was dan wel dom, maar de beweging was ook miniem. Velen vinden dat Jasper Vergoote het bij het rechte eind had om niet in te grijpen, maar hij werd er wel toe gedwongen door de VAR.

En die VAR was Lawrence Visser. In Cercle-Club was er een vergelijkbare fase tussen Brandon Mechele en Kévin Denkey en daar werd dat wel in der minne geregeld door de ref. Al blijft de actie van Wijndal niet goed te praten.

“Als ex-voetballer kan ik hem begrijpen, maar het blijft oerdom wat hij daar deed", zegt Goots in GvA. "Al moet de club of de staf in de toekomst de groep misschien inlichten mocht Lawrence Visser nog eens de VAR leiden."

Twee gele kaarten

"Ik heb wel twintig telefoontjes gekregen van fans, zowel uit Antwerpen, Anderlecht en zelfs Brugge. Iedereen denkt er hetzelfde over: de VAR had zich nooit mogen bemoeien. Dan was deze actie tussen Hazard en Wijndal gepasseerd met twee gele kaarten."

Goots vindt het dan ook geen goede beslissing. "Als je dergelijke fases niet goed kunt inschatten, heb je gewoon te weinig feeling met voetbal. Zonder dit voorval ben ik ervan overtuigd dat Antwerp die wedstrijd op Anderlecht nooit had verloren."

"Nu moest Van Bommel gaan schuiven, met De Laet tegen zijn goeie voet op de linksachterpositie. Als er één positie is waar Antwerp snel in de problemen komt, is het wel daar.”