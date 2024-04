Filip Joos laat zich uit over reactie van Thorgan Hazard na 'knikje' van Owen Wijndal

De eerste speeldag van de play-offs zit er alweer op. Er werden meteen enkele rode kaarten uitgedeeld waarover gediscussieerd wordt.

Owen Wijndal kreeg zo een rode kaart nadat hij een knik met hoofd richting Thorgan Hazard deed. De speler van Anderlecht ging liggen waarop Wijndal van het veld gestuurd werd.

Bij de podcast '90 minutes' van Sporza lieten ze zich uit over wat er gebeurde. Charleroi-speler Daan Heymans kan Hazard wel begrijpen. "Hazard verliest even de bal en revancheert zich dan. Dat zijn vaak gevaarlijke situaties, het is ook daarop dat Wijndal reageert."

"Ik lees dan overal dat mensen zich afvragen waarom Hazard zo valt. Het is toch gewoon logisch dat hij dat spel speelt? Hij doet alles voor zijn club en om te winnen. Dit kan Anderlecht de titel opleveren", gaat Heymans verder.

Er wordt dus vooral veel gepraat over de reactie van Thorgan Hazard, en of die al dan niet overdreven was. Filip Joos lijkt er ook wel begrip voor op te brengen.

"Ik denk dat hij oprecht even schrikt van wat gebeurt. Dan overdrijft hij in zijn reactie, maar Wijndal doet wel iets. Van Bommel klaagde de kaart ook niet aan, als het echt bij de haren gesleurd was, zou hij dat wel doen."