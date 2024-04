Herboren KRC Genk deelt Union ferme opdoffer uit en springt over Club en Antwerp: Champions' Play-offs liggen helemaal open nu

KRC Genk heeft maandagavond met 1-0 gewonnen van Union SG. Door deze zege zijn Genk en Anderlecht de winnaars van het weekend.

KRC Genk en Union SG openden hun Champions' Play-offs op paasmaandag. Wouter Vrancken heeft verrast en zijn team helemaal door elkaar gegooid. Genk startte met drie verdedigers. Sterkhouder Heynen was er ook niet bij. Bij Union komen Vanhoutte en Lazare Amani in de ploeg.

Genk, zonder Heynen die last had van de buikspieren, begon geweldig goed aan de wedstrijd. De Limburgers waren met erg veel drive gestart aan de partij.

Union kwam ook veel aan de bal, maar Genk viel verrassend goed aan. Tolu liep na een kwartier spelen alleen op Moris af, maar trapte op de doelman.

Kort voor het halfuur gebeurde dit opnieuw. Tolu werd diep gestuurd met een bal die te ver getrapt leek te zijn. Moris ging echter de fout in en bleef gewoon in zijn doel staan. Wanneer het al te laat was kwam hij toch uit, maar Tolu legde het leer erg beheerst in doel.

Ook na de rust bleef Genk goed voetballen, al was Union wel duidelijk op zoek naar de gelijkmaker. De beste kansen waren dan ook voor de bezoekers.

Genk kroop meer naar achteren, en dat loonde ook wel. Union had moeilijkheden met echte kansen te creëren. Castro-Montes kon wel een keer goed door de Genkse verdediging sluipen, maar werkte de kans niet af.

Genk speelde een wedstrijd met veel inzet. Vooral de eerste helft was indrukwekkend van de Limburgers. Bij Union ontbrak er toch iets.

Vlak voor het einde kreeg Burgess nog een rode kaart omdat hij de bal bij een inworp in het gezicht van Tolu wierp. Dubbele opdoffer voor de Brusselaars dus...

Door deze overwinning klimt KRC Genk plots naar de derde plaats in het klassement met 27 punten. Union staat nu ook niet meer op de eerste plaats. Anderlecht eindigt de speeldag als leider en is de grote winnaar van dit weekend.