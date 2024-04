Frank De Bleeckere heeft duidelijke mening over rode kaarten van Burgess en Wijndal

Afgelopen weekend vielen er enkele opvallende rode kaarten in de Jupiler Pro League. Owen Wijndal kreeg rood voor een knikje richting Thorgan Hazard en Christian Burgess werd van het veld gestuurd nadat hij een inworp met volle kracht op het hoofd van Genk-speler Tolu wierp.

Bij het Professional Referee Department kwam Frank De Bleeckere zijn mening geven over de situaties. Over die wat er gebeurde tussen Owen Wijndal en Thorgan Hazard wou hij nog wat kwijt.

"Het was vrij onoverzichtelijk, moeilijk ook voor de scheidsrechter. De reden dat de VAR tussenkwam, is omdat de scheidsrechter het knikje of de tik met het hoofd niet heeft waargenomen. Hij heeft die beelden herbekeken en gezien dat er een mogelijke rode kaart kon volgen. Dat is de reden dat Jasper Vergoote naar de beelden ging kijken."

"Het is een typische situatie met actie-reactie. Er is een actie, de fout van Hazard, waar je ook geel voor kan geven. Daarna volgde de confrontatie. Dan moet je als Antwerp-speler slimmer zijn en die actie niet maken. Dan valt er nooit een rode kaart", besluit De Bleeckere.

Christian Burgess zijn eerste rechtstreekse rode kaart

Christian Burgess werd in Genk van het veld gestuurd omdat hij een bal bij een inworp recht in het gezicht van Tolu wierp. "De beelden zijn duidelijk hé", begint De Bleeckere. Er worden trouwens twee speeldagen schorsing gevraagd voor de Union-speler.

"Het is opzettelijk wat hij doet, met kracht, op een speler die een meter voor hem staat. Ik denk dat er weinig discussie is. Dit is ook niet slim."

Hij komt ook nog met een duidelijke boodschap met het oog op de rest van de competitie. "Ik denk dat de emoties in beide situaties die we vandaag bespreken de bovenhand hebben genomen. De focus op het voetbal werd een beetje verloren."

"Het is voor ons ook nu de moment om te tonen aan iedereen dat we dit niet meer willen zien. We moeten ergens een lijn trekken, dit is niet wat voetbal verwacht. Laat ons concentreren op alles wat voetbal betreft en laat het emotionele zo veel mogelijk achterwegen", besluit hij.