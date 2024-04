Weergaloos doelpunt van El Hadj bezorgt KRC Genk felbevochten zege tegen Antwerp dat met 0 op 6 achterblijft

KRC Genk heeft zaterdagavond met 0-1 gewonnen van Antwerp. Een geweldig doelpunt van El Hadj volstond om de drie punten meer naar Limburg te nemen.

Antwerp nam het zaterdagavond op tegen KRC Genk in eigen huis. The Great Old moest het zonder Keita (geblesseerd) en Wijndal (geschorst) doen. Bij KRC Genk was de belangrijkste afwezige Heynen.

Wouter Vrancken koos alweer voor dezelfde elf en dat pakte niet meteen slecht uit. De wedstrijd ging al meteen goed op en af. Beide ploegen creëerden veel kansen die er eigenlijk net geen waren.

El Hadj trapte een keer op doelman Lammens. Antwerp kon op zijn beurt eens goed ontsnappen, alleen liep Janssen offside.

Kort voor rust was het dan toch KRC Genk dat op voorsprong kwam. El Hadj pakte uit met een geweldig geplaatst schot. Doelman Lammens was kansloos terwijl hij de bal achter zich via de lat tegen de touwen zag gaan.

Na de rust kwam de wedstrijd ook alweer snel op gang. Kort na de pauze probeerde Ondrejka net hetzelfde als El Hadj, maar Vandevoordt zat er heel goed bij.

The Great Old kwam met veel energie uit de kleedkamer, maar Genk bleef de beste ploeg. Uiteindelijk begonnen de Limburgers dan toch meer terug te plooien om de 0-1 voorsprong te behouden.

Antwerp bleef pushen om die gelijkmaker toch te vinden, maar tevergeefs, ondanks enkele goede pogingen. El Khannouss liet zo'n 5 minuten dé uitgelezen kans op 0-2 liggen.

Hij kwam oog in oog met Lammens maar de Antwerpse doelman duwde het leer goed weg. En daar bleef het niet bij. El Ouahdi mocht hetzelfde proberen, met nog meer tijd en ruimte en miste ook een onmisbare kans.

Door deze overwinning staat KRC Genk voorlopig alleen derde in het klassement. Antwerp blijft op de vijfde plaats hangen met 26 punten.